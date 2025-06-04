"Через несколько недель будут в ВСУ". Писториус сделал заявление о дальнобойном оружии

Борис Писториус (Фото: ЕРА/CHRISTOPH SOEDER)

Первое дальнобойное оружие, произведенное в Украине и профинансированное Германией, может поступить на вооружение украинской армии уже через несколько недель. Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Писториус напомнил, что недавно было достигнуто соглашение, по которому Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине.

"Предпочтение в том, что значительное количество дальнобойных систем может быть изготовлено в этом году. Первые системы могут быть введены в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины уже через несколько недель", – сказал он.