"Через несколько недель будут в ВСУ". Писториус сделал заявление о дальнобойном оружии
Борис Писториус (Фото: ЕРА/CHRISTOPH SOEDER)

Первое дальнобойное оружие, произведенное в Украине и профинансированное Германией, может поступить на вооружение украинской армии уже через несколько недель. Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Писториус напомнил, что недавно было достигнуто соглашение, по которому Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине.

"Предпочтение в том, что значительное количество дальнобойных систем может быть изготовлено в этом году. Первые системы могут быть введены в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины уже через несколько недель", – сказал он.

Кроме того, глава Минобороны Германии напомнил о соглашении между Киевом и Берлином о продолжении поставок систем ПВО, оружия и боеприпасов, а также финансировании ремонта и сотрудничестве в сфере спутниковых коммуникаций.

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