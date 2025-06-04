"Через несколько недель будут в ВСУ". Писториус сделал заявление о дальнобойном оружии
Первое дальнобойное оружие, произведенное в Украине и профинансированное Германией, может поступить на вооружение украинской армии уже через несколько недель. Об этом перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Писториус напомнил, что недавно было достигнуто соглашение, по которому Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине.
"Предпочтение в том, что значительное количество дальнобойных систем может быть изготовлено в этом году. Первые системы могут быть введены в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины уже через несколько недель", – сказал он.
Кроме того, глава Минобороны Германии напомнил о соглашении между Киевом и Берлином о продолжении поставок систем ПВО, оружия и боеприпасов, а также финансировании ремонта и сотрудничестве в сфере спутниковых коммуникаций.
- 27 мая 2025 года президент Зеленский сообщал, что провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы. Речь шла как раз о производстве оружия, в том числе дальнобойного.
- 28 мая он прибыл с визитом в Германию.
- На пресс-конференции 28 мая канцлер Германии Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
- Украина и Германия 28 мая заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования.