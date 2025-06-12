Германия не рассматривает поставки Taurus Украине
Германия не рассматривает поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, которую транслировало Суспильне.
Журналистка спросила немецкого чиновника: учитывая, как только за последнюю неделю усилились обстрелы Украины, рассматривает ли Берлин поставки Taurus Киеву.
"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это – я отвечаю вам: нет", – заявил Писториус.
Во время этой же пресс-конференции Зеленский сообщил, что Украина и Германия договорились о дополнительных инвестициях в производство дальнобойного оружия на территории обеих стран: "Наши дроны, украинские технологии ракет, другие дальнобойные возможности".
Также Писториус сообщил, что Германия планирует увеличить количество средств, выделенных на помощь Украине, с 7 млрд до 8,9 млрд евро, но окончательного решения еще нет.
В частности, часть этого финансирования пойдет на дальнобойное вооружение, добавил чиновник.
О том, чем Украине могут помочь эти ракеты, LIGA.net объясняли авиаэксперт Романенко и аналитик Чалый.
- 28 мая Зеленский прибыл с визитом в Германию. Тогда же канцлер ФРГ Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
- В тот день Украина и Германия заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования.
- 4 июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное в Украине и профинансированное Германией, может поступить на вооружение украинской армии уже через несколько недель.