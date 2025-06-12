Германия не рассматривает поставки Taurus Украине

Борис Писториус (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Германия не рассматривает поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, которую транслировало Суспильне.

Журналистка спросила немецкого чиновника: учитывая, как только за последнюю неделю усилились обстрелы Украины, рассматривает ли Берлин поставки Taurus Киеву.

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"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это – я отвечаю вам: нет", – заявил Писториус.

Во время этой же пресс-конференции Зеленский сообщил, что Украина и Германия договорились о дополнительных инвестициях в производство дальнобойного оружия на территории обеих стран: "Наши дроны, украинские технологии ракет, другие дальнобойные возможности".

Также Писториус сообщил, что Германия планирует увеличить количество средств, выделенных на помощь Украине, с 7 млрд до 8,9 млрд евро, но окончательного решения еще нет.

В частности, часть этого финансирования пойдет на дальнобойное вооружение, добавил чиновник.