Германия не рассматривает поставки Taurus Украине
Борис Писториус (Фото: FILIP SINGER / EPA)

Германия не рассматривает поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, которую транслировало Суспильне.

Журналистка спросила немецкого чиновника: учитывая, как только за последнюю неделю усилились обстрелы Украины, рассматривает ли Берлин поставки Taurus Киеву.

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"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это – я отвечаю вам: нет", – заявил Писториус.

Во время этой же пресс-конференции Зеленский сообщил, что Украина и Германия договорились о дополнительных инвестициях в производство дальнобойного оружия на территории обеих стран: "Наши дроны, украинские технологии ракет, другие дальнобойные возможности".

Также Писториус сообщил, что Германия планирует увеличить количество средств, выделенных на помощь Украине, с 7 млрд до 8,9 млрд евро, но окончательного решения еще нет.

В частности, часть этого финансирования пойдет на дальнобойное вооружение, добавил чиновник.

СПРАВКА
Taurus KEPD 350/150 – крылатая авиаракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную (вызывает два взрыва) бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км (в экспортной версии составляет 300-400 км).

О том, чем Украине могут помочь эти ракеты, LIGA.net объясняли авиаэксперт Романенко и аналитик Чалый.
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