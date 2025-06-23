У Зеленского ответили, долетит ли баллистика "Сапсан" до Москвы

Ермак заявил, что дела с ракетой "продвигаются очень хорошо"

ОТРК "Сапсан" (Иллюстративное фото: Википедия)

На вопрос, сможет ли новая украинская баллистическая ракета "Сапсан" долететь до Москвы, руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что "мы сможем удивить наших врагов еще много раз". Об этом он заявил в интервью британской газете The Times.

"Дела продвигаются очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов еще много раз", – рассказал чиновник.

Ермак отметил, что оставил бы "бравурность" россиянам, в ответ на предположение журналиста, что после успеха спецоперации "Паутина" Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории – от Камчатки до Калининграда.

"Мы действительно умеем удивлять мир. Это не такая уж плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели [результат], чем чтобы я об этом говорил. На этом и остановимся", – объяснил руководитель Офиса президента.