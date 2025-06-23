У Зеленского ответили, долетит ли баллистика "Сапсан" до Москвы
На вопрос, сможет ли новая украинская баллистическая ракета "Сапсан" долететь до Москвы, руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что "мы сможем удивить наших врагов еще много раз". Об этом он заявил в интервью британской газете The Times.
"Дела продвигаются очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов еще много раз", – рассказал чиновник.
Ермак отметил, что оставил бы "бравурность" россиянам, в ответ на предположение журналиста, что после успеха спецоперации "Паутина" Украина теперь может атаковать каждый сантиметр российской территории – от Камчатки до Калининграда.
"Мы действительно умеем удивлять мир. Это не такая уж плохая привычка. Лучше, чтобы вы что-то увидели [результат], чем чтобы я об этом говорил. На этом и остановимся", – объяснил руководитель Офиса президента.
- Впервые о том, что украинская баллистика "Сапсан" запускается в серийное производство, в начале июня сообщил в большом тексте для LIGA.net аналитик Бадрак. Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что ведется работа над запуском серийного производства "Сапсана".
- По данным Бадрака, в мае состоялось успешное боевое испытание этой ракеты – тогда украинские защитники уничтожили российский военный объект на расстоянии почти 300 километров. Дальность от украинской границы до Москвы – более 400 км, но при разработке "Сапсана" предполагалось, что его дальность может достигать и 500 км (подробнее здесь).