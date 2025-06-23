Малюк: Для реализации "Паутины" пришлось даже дать взятки российским таможенникам

Василий Малыш (Фото: СБУ)

При реализации масштабной спецоперации "Паутина" по ударам по стратегическим аэродромам России украинские спецслужбы были вынуждены даже дать взятки российским таможенникам. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net .

Малыш отметил, что на реализацию спецоперации "Паутина" понадобилось один год, шесть месяцев и девять дней.

Подготовка началась в ноябре 2023 как ответ на массированные ракетные обстрелы украинских городов. В рамках операции было задействовано 117 дронов.

"Это была сверхсложная операция, многокомпонентная. Первое – это логистика. Самое главное – доставка средств во вражеские тылы. Другой элемент – это сам дрон. На самом деле он выглядит как обычный дрон, но это уникальное средство поражения, там несколько видов связи, – отметил Малюк.

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