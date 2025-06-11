Инженеры СБУ разработали уникальные дроны для спецоперации "Паутина" – источник

Эти дроны являются уникальной разработкой СБУ с применением современных технологий

Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

Для проведения спецоперации "Паутина" использовали БпЛА, специально разработанные и изготовленные инженерами Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

По его словам, эти дроны являются уникальной разработкой СБУ с применением современных технологий.

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Они позволяют дистанционно управлять дронами за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно производить поражение стратегической авиации.

Собеседник добавил, что такие БпЛА созданы Службой для выполнения задания в глубоком тылу врага и с учетом особенностей поражений.

Дроны (Фото: источник в СБУ)