Инженеры СБУ разработали уникальные дроны для спецоперации "Паутина" – источник
Для проведения спецоперации "Паутина" использовали БпЛА, специально разработанные и изготовленные инженерами Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
По его словам, эти дроны являются уникальной разработкой СБУ с применением современных технологий.
Они позволяют дистанционно управлять дронами за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно производить поражение стратегической авиации.
Собеседник добавил, что такие БпЛА созданы Службой для выполнения задания в глубоком тылу врага и с учетом особенностей поражений.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина", а источники LIGA.net – кадры подготовки к операции.