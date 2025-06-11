Інженери СБУ розробили унікальні дрони для спецоперації "Павутина" – джерело
Для проведення спецоперації "Павутина" використали БпЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.
За його словами, вказані дрони є унікальною розробкою СБУ із застосуванням сучасних технологій.
Вони дозволяють дистанційно керувати дронами за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.
Співрозмовник додав, що такі БпЛА створені Службою для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина", а джерела LIGA.net – кадри підготовки до операції.