Інженери СБУ розробили унікальні дрони для спецоперації "Павутина" – джерело

Ці дрони є унікальною розробкою СБУ із застосуванням сучасних технологій

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Для проведення спецоперації "Павутина" використали БпЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

За його словами, вказані дрони є унікальною розробкою СБУ із застосуванням сучасних технологій.

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Вони дозволяють дистанційно керувати дронами за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.

Співрозмовник додав, що такі БпЛА створені Службою для виконання завдання в глибокому тилу ворога та з урахуванням особливостей цілей ураження.

Дрони (Фото: джерело в СБУ)