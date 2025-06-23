Малюк: Для реалізації "Павутини" довелося навіть дати хабаря російським митникам

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Під час реалізації масштабної спецоперації "Павутина" з ударів по стратегічних аеродромах Росії українські спецслужби були змушені навіть дати хабаря російським митникам, щоб провезти обладнання, яке потрапляє під санкції. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію Росії, то це – підсанкційна група товарів: EcoFlow, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників", – заявив Малюк.

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За його словами, йдеться про автономні пускові комплекси з живленням, які мали забезпечувати роботу дронів у будь-яких погодних умовах, навіть за -50°C:.

"Був варіант, що ми будемо працювати зимою. Тому там була система сонячних батарей, система EcoFlow батарей. Вони мали постійно підживлювати дрони… Дрон мав стартувати максимально заряджений", – розповів глава СБУ.

Він повідомив, що реалізація спецоперації тривала один рік, шість місяців і девʼять днів. Коло тих, хто знав про це, було надзвичайно обмеженим. Для реалізації спецоперації було залучено 117 дронів.

"Ми почали займатися цим у листопаді 2023 року. Бо тоді ворог почав укотре масово обстрілювати мирні українські міста. Наша задача була – нищити ракетоносії", – повідомив Малюк.

Він розповів, що бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин 800 і 800 г, в комплексі – це 1,6 кг – спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Такий заряд "пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі".

"Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога", – пояснив Малюк.

За його словами, це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас.

"Люди, які робили дрони, не знали, що це під "Павутину". Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи", – наголосив він.

"Я зібрав найкращих операторів дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО А). Вони зайшли о 05:00 на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, "виділений" конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото", – розповів голова СБУ.