Зеленський: Водії фур не знали про свою роль в операції "Павутина"
Водії фур, які розвозили модульні будиночки із дронами в рамках операції "Павутина" в тилу Росії, нічого не знали про свою роль. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC news.
Водії не знали, що будинки начинені дронами та їхні дахи дистанційно відкриються для атаки російських аеродромів.
"Вони нічого не знали. Вони просто виконали свою роботу", – сказав він.
Для операції використовувалися виключно українські БпЛА й інша техніка. Російське озброєння не застосовувалося навмисно.
"Я дуже хотів використати тільки те, що ми виробляємо, і щоб поділ був дуже чітким", – сказав Зеленський.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Пошкоджено 41 літак – це 34% стратегічних ракетоносіїв Росії.
- Це була найбільш далекобійна операція України й "офіс" з її здійснення збув безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Defense Express повідомляло, що РФ після "Павутини" змогла підняти лише сім бомбардувальників для атаки. А за даними Reuters, Росії знадобляться роки, щоб замінити літаки, втрачені під час "Павутини".