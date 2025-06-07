Зеленський: Водії фур не знали про свою роль в операції "Павутина"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Водії фур, які розвозили модульні будиночки із дронами в рамках операції "Павутина" в тилу Росії, нічого не знали про свою роль. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC news.

Водії не знали, що будинки начинені дронами та їхні дахи дистанційно відкриються для атаки російських аеродромів.

"Вони нічого не знали. Вони просто виконали свою роботу", – сказав він.

Для операції використовувалися виключно українські БпЛА й інша техніка. Російське озброєння не застосовувалося навмисно.

"Я дуже хотів використати тільки те, що ми виробляємо, і щоб поділ був дуже чітким", – сказав Зеленський.