Зеленский: Водители фур не знали о своей роли в операции "Паутина"
Водители фур, которые развозили модульные домики с дронами в рамках операции "Паутина" в тылу России ничего не знали о своей роли. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ABC news.
Водители не были осведомлены, что дома начинены дронами и их крыши дистанционно откроются для атаки российских аэродромов.
"Они ничего не знали. Они просто выполнили свою работу", – сказал он.
Для операции использовались исключительно украинские БпЛА и другая техника. Российское вооружение не применялось намеренно.
"Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разделение было очень четким", – сказал Зеленский.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Поврежден 41 самолет – это 34% стратегических ракетоносителей России.
- Это была самая дальнобойная операция Украины и "офис" по ее осуществлению находился непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Defense Express сообщало, что РФ после "Паутины" смогла поднять только семь бомбардировщиков для атаки. А по данным Reuters, России понадобятся годы, чтобы заменить самолеты, потерянные во время "Паутины".