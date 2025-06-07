Зеленский: Водители фур не знали о своей роли в операции "Паутина"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Водители фур, которые развозили модульные домики с дронами в рамках операции "Паутина" в тылу России ничего не знали о своей роли. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ABC news.

Водители не были осведомлены, что дома начинены дронами и их крыши дистанционно откроются для атаки российских аэродромов.

"Они ничего не знали. Они просто выполнили свою работу", – сказал он.

Для операции использовались исключительно украинские БпЛА и другая техника. Российское вооружение не применялось намеренно.

"Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разделение было очень четким", – сказал Зеленский.