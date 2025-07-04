Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной – Axios
Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной в связи с усилением российских атак. Об этом сообщает американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и собеседника, осведомленного о разговоре.
Оба они сообщили медиа, что разговор Зеленского и Трампа длился около 40 минут и основное внимание в нем было уделено потребностям Украины в противоракетной обороне.
Источник сообщил, что президент США был осведомлен о недавней эскалации со стороны России, в частности об авиаударах по украинским городам и линии фронта. Зеленский после разговора отметил, что "Трамп очень хорошо информирован".
"Трамп сказал, что хочет помочь с ПВО и проверит, было ли приостановлено [передача какого-либо вооружения], если что-то [вообще было поставлено на паузу]", — отметил собеседник Axios.
Украинский чиновник сообщил медиа, что Трамп и Зеленский договорились о встрече команд обеих стран, которая состоится в ближайшее время и на которой будут обсуждаться вопросы ПВО и других поставок вооружений. О встрече по ПВО между Украиной и США также объявил Зеленский.
В вечернем обращении он добавил: "Мы договорились о встрече наших команд, чтобы усилить систему противовоздушной обороны. Очень подробно говорили о совместном производстве – и нам это нужно, и Америке".
Белый дом не ответил на запрос Axios о комментарии.3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. После его завершения в Кремле заявили, что проинформировали США о ходе реализации Стамбульских соглашений. Сам диктатор заявил, что не откажется от требований к Украине.