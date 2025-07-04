Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной – Axios

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной в связи с усилением российских атак. Об этом сообщает американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и собеседника, осведомленного о разговоре.

Оба они сообщили медиа, что разговор Зеленского и Трампа длился около 40 минут и основное внимание в нем было уделено потребностям Украины в противоракетной обороне.