Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной – Axios
Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной в связи с усилением российских атак. Об этом сообщает американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника и собеседника, осведомленного о разговоре.

Оба они сообщили медиа, что разговор Зеленского и Трампа длился около 40 минут и основное внимание в нем было уделено потребностям Украины в противоракетной обороне.

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Источник сообщил, что президент США был осведомлен о недавней эскалации со стороны России, в частности об авиаударах по украинским городам и линии фронта. Зеленский после разговора отметил, что "Трамп очень хорошо информирован".

"Трамп сказал, что хочет помочь с ПВО и проверит, было ли приостановлено [передача какого-либо вооружения], если что-то [вообще было поставлено на паузу]", — отметил собеседник Axios.

Украинский чиновник сообщил медиа, что Трамп и Зеленский договорились о встрече команд обеих стран, которая состоится в ближайшее время и на которой будут обсуждаться вопросы ПВО и других поставок вооружений. О встрече по ПВО между Украиной и США также объявил Зеленский.

В вечернем обращении он добавил: "Мы договорились о встрече наших команд, чтобы усилить систему противовоздушной обороны. Очень подробно говорили о совместном производстве – и нам это нужно, и Америке".

Белый дом не ответил на запрос Axios о комментарии.

3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. После его завершения в Кремле заявили, что проинформировали США о ходе реализации Стамбульских соглашений. Сам диктатор заявил, что не откажется от требований к Украине.
Трамп заявил, что он недоволен и разочарован беседой с Путиным, поскольку не удалось достичь никакого прогресса.