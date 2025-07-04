Массированная атака на Киев: из-под завалов в Святошинском районе извлекли погибшего

Число пострадавших в результате удара РФ по столице увеличилось до 26 человек

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ходе ликвидации последствий массированной российской атаки на Киев в ночь на 4 июля спасатели обнаружили тело человека. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Тело погибшего было извлечено из-под завалов здания в Святошинском районе.

Информацию о погибшем на одной из локаций подтвердила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В общей сложности в столице пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Работа по ликвидации последствий атаки продолжается: тушится пожар и разбираются завалы. На данный момент вывезено более 300 тонн обломков строительных конструкций.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям