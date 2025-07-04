Массированная атака на Киев: из-под завалов в Святошинском районе извлекли погибшего
В ходе ликвидации последствий массированной российской атаки на Киев в ночь на 4 июля спасатели обнаружили тело человека. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Тело погибшего было извлечено из-под завалов здания в Святошинском районе.
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Информацию о погибшем на одной из локаций подтвердила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В общей сложности в столице пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.
Работа по ликвидации последствий атаки продолжается: тушится пожар и разбираются завалы. На данный момент вывезено более 300 тонн обломков строительных конструкций.
- В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 из которых были уничтожены силами ПВО.
- Основное направление удара – Киев. В городе пострадали более двух десятков человек, есть разрушения.