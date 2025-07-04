Россия нанесла удары по Киеву и области: 14 пострадавших, повреждены дома и Укрзалізниця

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 4 июля Россия атаковала Киев и Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия наблюдаются в шести районах города и пяти районах области. В столице известно как минимум о 14 пострадавших.

Атака на регион началась вечером 3 июля около 17:00 и продолжалась почти непрерывно до утра. По состоянию на 06:30 обстрелы еще не прекратились.

Примерно в 05:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях в шести районах города.

В Днепровском районе обломки беспилотника упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения, возгорания не произошло.

В Соломенском районе обломки упали на нежилые здания, а также на территорию гаражного кооператива. Возник пожар. Также в этом районе загорелись складские помещения и произошло возгорание в административном здании.

В Святошинском районе обломки вражеского беспилотника упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар. Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома, в результате чего загорелись автомобили. Пожар из-за обломков возник в частном секторе района.

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории, без возгорания.

В Шевченковском районе обломки повредили новый 8-этажный жилой дом, в который еще не успели заселиться жильцы. Пожар произошел на первом этаже дома. Также возник пожар в частном секторе.

Падение обломков также зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Там повреждено медицинское учреждение.

Укрзалізниця сообщила о повреждении инфраструктуры в пределах города, из-за чего пассажирские поезда западного направления курсируют с отклонением от маршрута, а рейсы Kyiv City Express частично отменены.

По состоянию на 04:50 было известно о 14 пострадавших. По данным Кличко, 12 человек были госпитализированы, двум оказали помощь на месте происшествия.

В Киевской области, по данным главы Киевской областной военной администрации Николая Калашникова, по состоянию на 02:19 были известны последствия в пяти районах области на 11 локациях.

Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах. Информации о пострадавших не поступало.