Заместитель главы КМДА: Киев будут защищать от дронов инновационные средства на основе ИИ

По словам заместителя КМДА, дроны на основе искусственного интеллекта уже начнут размещать на позициях

Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

Киев профинансировал инновационную разработку – огневые средства против российских дронов, работающие исключительно на основе искусственного интеллекта. Эти системы доведены до готовности, вскоре их начнут размещать на позициях, рассказал в интервью LB заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий Олег Куявский.

Заместитель отметил, что, начиная с мая, город столкнулся с новым вызовом – на Киев может лететь не одна сотня дронов одновременно.

Первой реакцией был вопрос о том, хватит ли мобильных огневых групп для отражения таких атак.

"В пределах столицы и области таких групп достаточно. В прошлом году была поставлена задача увеличить количество мобильных огневых групп, что удалось сделать, в том числе, за счет привлечения граждан к добровольческим формированиям. Сейчас таких групп несколько тысяч, и они обеспечены транспортом и техникой, могут оперативно выезжать на позиции", – отмечает заместитель.

Кроме того, он рассказал о системе радиоэлектронной борьбы, которая уже работает вокруг столицы.

"Именно поэтому объекты критической инфраструктуры прикрыты. Вы обращали внимание, сколько сейчас попаданий по ТЭЦ? Их нет. Это результат работы РЭБ, которая отклоняет "шахеды" от намеченных координат", – рассказал Куявский.

Заместитель подчеркнул, что в настоящее время продолжается активная разработка новых видов беспилотников.

"Когда я начал изучать вопрос, то понял, что фактически чего-то эффективного среди имеющихся средств нет. Все, на чем мы держимся, – это исключительно на уровне наших пилотов, которые делают невероятные вещи и что-то сбивают. И сейчас задача такова: сделать, чтобы эти задачи выполняли с донаведением с помощью ИИ", – рассказал он.