Заступник голови КМДА: Київ від "шахедів" захищатимуть інноваційні засоби на основі ШІ

За словами заступника КМДА, дрони на основі ШІ вже почнуть розміщувати на позиціях

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

Київ профінансував інноваційну розробку – вогневі засоби проти російських дронів, які працюють виключно на основі ШІ. Ці системи доведені до готовності, незабаром їх почнуть розміщувати на позиціях, розповів в інтервʼю LB заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

Заступник зазначив, що, починаючи з травня, місто зіткнулося з новим викликом – на Київ може летіти не одна сотня дронів одночасно.

Першою реакцією було питання, чи вистачить мобільно-вогневих груп для відбиття таких атак.

"У межах столиці та області таких груп достатньо. Минулого року поставили завдання збільшити кількість мобільно-вогневих груп, що вдалося зробити, зокрема, коштом залучення цивільних до добровольчих формувань. Зараз таких груп декілька тисяч, і вони забезпечені транспортом і технікою, можуть оперативно виїжджати на позиції", – зазначає заступник.

Крім того, він розповів про систему радіолокаційної боротьби, яка вже працює навколо столиці.

"Саме тому об'єкти критичної інфраструктури прикриті. Ви звертали увагу, скільки зараз влучань по ТЕЦ? Їх немає. Це результат роботи РЕБ, який відхиляє "шахеди" від намічених координат", – розповів Куявський.

Заступник підкреслив, що наразі триває активна розробка нових видів безпілотників.

"Коли я почав вивчати питання, то зрозумів, що фактично чогось ефективного серед наявних засобів немає. Усе, на чому ми тримаємося, – це виключно на рівні наших пілотів, які роблять неймовірні речі і щось збивають. І зараз задача така: зробити, щоб ці завдання виконували з донаведенням за допомогою ШІ", – розповів він.