ШІ навів дрони на вразливі місця російських літаків під час операції "Павутина" – авіаексперт

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Штучний інтелект допоміг дронам під час операції "Павутина" уражати стратегічні російські бомбардувальники у найвразливіші місця, зокрема туди, де розташовані паливні баки. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

Для ударів могли використовувати дрони під назвою ОСА, які, зокрема, тренували з допомогою штучного інтелекту на базі Полтавського музею стратегічної авіації. Мета такого навчання – запам’ятати вразливі місця стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95 та Ту-22М3.

Авіаексперт пояснив, що на одному з фото глави Служби безпеки України Василя Малюка видно літаки з позначками – червоними хрестами на місці паливних баків. Саме ці ділянки є найбільш вразливими – в районі крила (Ту-95) або в центральній частині фюзеляжу (Ту-22М3).

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Дрони з невеликим бойовим зарядом (вагою до 2–3 кг) були оснащені кумулятивними зарядами, які мали одну ціль – пробити обшивку літака, дістатися паливного бака та спричинити займання. Штучний інтелект, вбудований у систему дрона, аналізував зображення і спрямовував удар точно у вразливу точку.

"Безпілотники потрапляли чітко в зазначені місця. По Ту-95 – ідеальне влучення. Один із літаків втратив крило внаслідок вибуху. Літаки, які палали з такою інтенсивністю, ремонту не підлягають", — наголосив Романенко.