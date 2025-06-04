ШІ навів дрони на вразливі місця російських літаків під час операції "Павутина" – авіаексперт
Штучний інтелект допоміг дронам під час операції "Павутина" уражати стратегічні російські бомбардувальники у найвразливіші місця, зокрема туди, де розташовані паливні баки. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
Для ударів могли використовувати дрони під назвою ОСА, які, зокрема, тренували з допомогою штучного інтелекту на базі Полтавського музею стратегічної авіації. Мета такого навчання – запам’ятати вразливі місця стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95 та Ту-22М3.
Авіаексперт пояснив, що на одному з фото глави Служби безпеки України Василя Малюка видно літаки з позначками – червоними хрестами на місці паливних баків. Саме ці ділянки є найбільш вразливими – в районі крила (Ту-95) або в центральній частині фюзеляжу (Ту-22М3).
Дрони з невеликим бойовим зарядом (вагою до 2–3 кг) були оснащені кумулятивними зарядами, які мали одну ціль – пробити обшивку літака, дістатися паливного бака та спричинити займання. Штучний інтелект, вбудований у систему дрона, аналізував зображення і спрямовував удар точно у вразливу точку.
"Безпілотники потрапляли чітко в зазначені місця. По Ту-95 – ідеальне влучення. Один із літаків втратив крило внаслідок вибуху. Літаки, які палали з такою інтенсивністю, ремонту не підлягають", — наголосив Романенко.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина".
- Джерела LIGA.net показали кадри підготовки до операції.