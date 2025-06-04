ИИ навел дроны на уязвимые места самолетов РФ во время операции "Паутина" – авиаэксперт

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Искусственный интеллект помог дронам во время операции "Паутина" поражать стратегические российские бомбардировщики в самые уязвимые места, в том числе туда, где расположены топливные баки. Об этом в интервью LIGA.net рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Для ударов могли использовать дроны под названием ОСА, которые, в частности, тренировали с помощью искусственного интеллекта на базе Полтавского музея стратегической авиации. Цель такого обучения – запомнить уязвимые места стратегических бомбардировщиков, в частности Ту-95 и Ту-22М3.

Авиаэксперт объяснил, что на одном из фото главы Службы безопасности Украины Василия Малюка видны самолеты с пометками – красными крестами на месте топливных баков. Именно эти участки наиболее уязвимы – в районе крыла (Ту-95) или в центральной части фюзеляжа (Ту-22М3).

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Дроны с небольшим боевым зарядом (весом до 2–3 кг) были оснащены кумулятивными зарядами, которые имели одну цель – пробить обшивку самолета, добраться до топливного бака и вызвать воспламенение. Искусственный интеллект, встроенный в систему дрона, анализировал изображение и направлял удар точно в уязвимую точку.

"Беспилотники попадали четко в указанные места. По Ту-95 – идеальное попадание. Один из самолетов потерял крыло в результате взрыва. Пылавшие с такой интенсивностью самолеты ремонту не подлежат", — подчеркнул Романенко.