В ГУР показали новый российский дрон V2U с ИИ. В чем его особенность
Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Главное управление разведки Минобороны обнародовало техническую "распаковку" нового российского ударного беспилотника V2U. Его активно использует российская армия на Сумском направлении, передает ГУР.

Особенностью дрона является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, как центральный процессор в котором использована высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.

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"V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ", – сообщает ГУР.

Вероятно, применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" – дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фотографиями местности, отмечает разведка.

Также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь. Установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора.

Несмотря на российскую маркировку, элементная база модема – китайского происхождения, отметили в разведке.

По данным разведки, беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания.

Кроме того, установлен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity, а также упомянутый американский модуль Jetson Orin.

ГУР также нашло идентификационные данные двух российских и двух китайских компаний, участвующих в поставке и сборке компонентов для этого типа БпЛА.

Новий дрон РФ (Фото: ГУР)
Новый дрон РФ (Фото: ГУР)
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