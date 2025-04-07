Военная разведка впервые обнаружила в российском оружии деталь индийского производства

Иллюстративное фото: Нацполиция

Главное управление разведки Министерства обороны впервые обнаружило в российском оружии компонент индийского производства. Одновременно зафиксировано заметное понижение количества американских деталей. Об этом сообщает ГУР.

Военная разведка проанализировала около 200 новых деталей и компонентов, применяемых в шести типах российского оружия. В частности, речь идет о беспилотниках "шахед" (или "Герань-2"), "Гербера", Supercam и Zala, северокорейских баллистических ракетах KN-24 и ракетах Х-47 "Кинжал".

Как сообщило ГУР, в новых приемных антеннах БпЛА "Герань-2" обнаружили всего два чипа американского производства.

В то же время впервые в российском оружии был найден компонент индийского производства. Речь идет о тактовом буфере производства индийской компании Aura Semiconductor, который был найден в приемной антенне "шахеда". Деталь произведена в 2022 году, но ее использование Россией зафиксировано только в 2025 году.

Большинство других деталей, по данным разведки, китайского производства. Это трансиверы, генераторы, преобразователи сигналов и другие микросхемы.

Производителей двух компонентов пока не установили, но ГУР считает, что, вероятно, они китайского происхождения.

"Это свидетельствует о попытке России уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее", – заключили в ГУР.

Всего на портале War&Sanctions уже описаны 4672 детали, обнаруженные в 164 образцах оружия, которое Россия использовала против Украины.