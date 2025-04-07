Воєнна розвідка вперше виявила в російській зброї деталь індійського виробництва

Ілюстративне фото: Нацполіція

Головне управління розвідки Міністерства оборони вперше виявило в російській зброї компонент індійського виробництва. Одночасно зафіксовано помітне зниження кількості американських деталей. Про це повідомляє ГУР.

Воєнна розвідка проаналізувала майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються у шести типах російської зброї. Зокрема, йдеться про безпілотники "шахед" (або "Герань-2"), "Гербера", Supercam та Zala, північнокорейські балістичні ракети KN-24 та ракети Х-47 "Кинджал".

Як повідомило ГУР, у нових приймальних антенах БпЛА "Герань-2" виявили лише два чипи американського виробництва.

Водночас вперше у російській зброї знайшли компонент індійського виробництва. Йдеться про тактовий буфер виробництва індійської компанії Aura Semiconductor, який був знайдений у приймальній антені "шахеда". Деталь вироблена у 2022 році, але її використання Росією зафіксовано лише у 2025 році.

Більшість інших деталей, за даними розвідки, китайського виробництва. Це трансивери, генератори, перетворювачі сигналів та інші мікросхеми.

Виробників двох компонентів наразі не встановили, але ГУР вважає, що, ймовірно, вони також китайського походження.

"Це свідчить про намагання Росії зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї", – зробили висновок у ГУР.

Загалом на порталі War&Sanctions вже описані 4672 деталі, що були виявлені у 164 зразках зброї, яку Росія використала проти України.