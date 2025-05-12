ГУР нашло в новой крылатой ракете РФ более 20 компонентов из США и других стран

Также в ракете S8000 "Бандероль" найдены детали из Японии, Швейцарии, Южной Кореи, Австралии и Китая

Ракета S8000 "Бандероль" (Фото: ГУР)

Главное управление разведки Министерства обороны идентифицировало ряд компонентов новой крылатой ракеты России S8000 "Бандероль" и раскрыло некоторые технические характеристики оружия. Более 20 компонентов ракеты – иностранного происхождения, передает ГУР.

Установлено, что разработчик ракеты – подсанкционное российское предприятие "Кронштадт". Основным носителем ракеты является БпЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Особенностью ракеты является ее способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69) при сохранении характерной траектории полета крылатой ракеты.

"Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 кг и способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива используется авиационный керосин.

ГУР зафиксировало использование более 20 компонентов иностранных производителей, из которых большая часть происходит из США.

Так, в "Бандероле" было обнаружено 10 американских микрочипов. Также идентифицированы микрочипы швейцарских, японских, южнокорейских и китайских производителей.

Кроме того, идентифицированы другие детали. Речь идет об австралийском телеметрическом модуле (или его китайской копии), японских аккумуляторных батареях, южнокорейских сервоприводах, а также китайском реактивном двигателе и инерциальной навигационной системе тоже, вероятно, китайского происхождения.

Как отмечают в ГУР, китайский двигатель Swiwin для авиамоделирования продается через онлайн-площадки. Его ориентировочная стоимость на AliExpress составляет $16 000.

По данным разведки, большинство иностранной электронной компонентной базы для ракеты "Бандероль" поступает по сети одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники "Чип и Дип".