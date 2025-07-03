На Киев и область летят дроны: в столице работает ПВО, есть падение обломков
Киев и область атакуют российские дроны, в столице есть поражение. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В 20:28 он отметил, что существует вероятность атаки вражескими дронами на столицу, работала противовоздушная оборона по одиночным целям. Однако на дальних подступах в направлении Киева фиксировалось скопление российских дронов.
В 20:39 Ткаченко подтвердил поражение вражеского дрона над Киевом.
"Обломки обнаружены на открытой территории в Соломенском районе. По предварительным данным – без последствий", – сообщил он.
Также Ткаченко предупредил, что российские ударные беспилотники начали входить в воздушное пространство Киевской области. Воздушные силы сообщили в 21:00, что фиксируется российский дрон, пролетающий мимо города Бровары в направлении Киева.
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