Российская атака на Киев. Из-под завалов достали тела девяти человек, в том числе ребенка
В Киеве количество погибших в результате ночной российской атаки увеличилось до девяти, среди жертв – ребенок. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
По данным ведомства, последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь.
Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в настоящее время в стационарах медучреждений на лечении остаются четверо пострадавших после ночной атаки на столицу. Среди них – двое детей и беременная женщина.
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами. Также пострадала Киевская область – есть погибший и пострадавшие.
- В Шевченковском районе столицы оккупанты попали в пятиэтажный дом.