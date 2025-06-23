Российская атака на Киев. Из-под завалов достали тела девяти человек, в том числе ребенка
Последствия атаки (Фото: Киевская городская прокуратура)

В Киеве количество погибших в результате ночной российской атаки увеличилось до девяти, среди жертв – ребенок. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным ведомства, последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь.

Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в настоящее время в стационарах медучреждений на лечении остаются четверо пострадавших после ночной атаки на столицу. Среди них – двое детей и беременная женщина.

  • Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами. Также пострадала Киевская область – есть погибший и пострадавшие.
  • В Шевченковском районе столицы оккупанты попали в пятиэтажный дом.
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