Российская атака на Киев. Из-под завалов достали тела девяти человек, в том числе ребенка

Из-под завалов дома извлекли тела женщины и ее 11-летней дочери

Последствия атаки (Фото: Киевская городская прокуратура)

В Киеве количество погибших в результате ночной российской атаки увеличилось до девяти, среди жертв – ребенок. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным ведомства, последними из-под завалов достали 41-летнюю женщину, а затем ее 11-летнюю дочь.

Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, под которыми могут находиться люди.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в настоящее время в стационарах медучреждений на лечении остаются четверо пострадавших после ночной атаки на столицу. Среди них – двое детей и беременная женщина.