Россия атаковала Киев: есть погибшие, ранены спасатели, закрыт выход станции метро – фото

На некоторых местах попаданий все еще бушуют пожары, работают спасатели

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 23 июня Россия атаковала Киев беспилотниками и баллистикой. На нескольких локациях разрушены здания, возникли пожары, сообщили спасатели.

По состоянию на 06:40 известно о гибели трех человек и 13 пострадавших. 10 человек, среди которых двое детей и беременная, спасли сотрудники ГСЧС. Однако через несколько минут спасатели сообщили, что деблокировали еще одно тело из-под завалов – количество погибших возросло до четырех.

В Шевченковском районе повреждено перекрытие четвертого и пятого этажей пятиэтажки и частично разрушена крыша. Во дворе дома загорелись автомобили.

Спасатели эвакуируют жителей дома, уже спасены беременная и еще шесть человек.

На одной из локаций в Соломенском районе загорелась крыша бизнес-центра, пожар уже потушен. По другому адресу возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800 кв. м, тушение продолжается.

Также, по данным спасателей, зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки БпЛА упали на двухэтажный жилой дом. Возгорания и пострадавших нет.

По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Подольском районе столицы в результате атаки произошло возгорание автомобиля. А в Деснянском районе во дворе жилого дома возникла воронка.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Из-за этого временно закрыт выход № 8 – к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста.

"Остальные входы/выходы работают в штатном режиме. График работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев", – отметили в КГГА.

Информация о пострадавших устанавливается.

В Киевской области в результате вражеского удара погиб один человек, еще восемь ранены, сообщили спасатели. Больше всего пострадали Белоцерковский и Бучанский районы.

"Во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей", – отметили в ГСЧС.

В Белой Церкви возник пожар в двухэтажном здании гостиницы, где также находится частная больница. Спасатели эвакуировали шесть тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара площадью 1500 кв.м.

Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы.

ДОПОЛНЕНО В 07:30. Число погибших в Шевченковском районе возросло до пяти человек, сообщил Кличко. Всего в городе 19 пострадавших, восемь из них находятся в больницах. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики.

Киевская область (Фото: ГСЧС)

Киевская область (Фото: ГСЧС)

Киевская область (Фото: ГСЧС)

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС