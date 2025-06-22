Ракетный удар по дому в Краматорске: Из-под завалов достали двух погибших, фото
Из-под завалов четырехэтажного дома в Краматорске деблокировали тела двух погибших. Об этом сообщило министерство внутренних дел.
На месте российского ночного ракетного удара идет спасательная операция.
По состоянию на 13:30 спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших мужчин. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще три человека.
"Разобрано 209 тонн разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются", – сообщили в ГСЧС.
В ночь на 22 июня Россия атаковала Славянск и Краматорск. В Славянске погиб 17-летний парень, повреждены 32 частных дома и авто. В Краматорске частично разрушен четырехэтажный дом.
- В ночь на 17 июня Россия атаковала многоэтажку в Киеве – разрушен целый подъезд.
- Под вечер 18 июня в Соломенском районе столицы завершили поисковые работы, которые длились 39 часов – погибли только на этой локации 23 человека. Всего в Киеве погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.