Ракетный удар по дому в Краматорске: Из-под завалов достали двух погибших, фото

Под завалами могут находиться еще три человека

Разрушенный дом (Фото: ГСЧС)

Из-под завалов четырехэтажного дома в Краматорске деблокировали тела двух погибших. Об этом сообщило министерство внутренних дел.

На месте российского ночного ракетного удара идет спасательная операция.

По состоянию на 13:30 спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших мужчин. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще три человека.

"Разобрано 209 тонн разрушенных конструкций. Аварийно-спасательные работы продолжаются", – сообщили в ГСЧС.

В ночь на 22 июня Россия атаковала Славянск и Краматорск. В Славянске погиб 17-летний парень, повреждены 32 частных дома и авто. В Краматорске частично разрушен четырехэтажный дом.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС