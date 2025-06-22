Ракетний удар по будинку в Краматорську: З-під завалів дістали двох загиблих, фото

Під завалами можуть перебувати ще три особи

Зруйнований будинок (Фото: ДСНС)

З-під завалів чотириповерхового будинку в Краматорську деблокували тіла двох загиблих. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

На місці російського нічного ракетного удару триває рятувальна операція.

Станом на 13:30 рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих чоловіків. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще троє людей.

"Розібрано 209 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають", – повідомили у ДСНС.

В ніч проти 22 червня Росія атакувала Слов'янськ та Краматорськ. У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, пошкоджені 32 приватні будинки та авто. У Краматорську частково зруйновано чотириповерховий будинок.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС