Ракетний удар по будинку в Краматорську: З-під завалів дістали двох загиблих, фото
З-під завалів чотириповерхового будинку в Краматорську деблокували тіла двох загиблих. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
На місці російського нічного ракетного удару триває рятувальна операція.
Станом на 13:30 рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих чоловіків. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще троє людей.
"Розібрано 209 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають", – повідомили у ДСНС.
В ніч проти 22 червня Росія атакувала Слов'янськ та Краматорськ. У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, пошкоджені 32 приватні будинки та авто. У Краматорську частково зруйновано чотириповерховий будинок.
- У ніч проти 17 червня Росія атакувала багатоповерхівку у Києві – зруйновано цілий під'їзд.
- Під вечір 18 червня у Солом’янському районі столиці завершили пошукові роботи, які тривали 39 годин – загинули тільки на цій локації 23 людини. Загалом у Києві загинули 28 людей, ще понад 140 дістали поранень.