Росія вдарила по Слов'янську та Краматорську, загинув підліток – фото
У ніч проти 22 червня Росія атакувала Слов'янськ і Краматорськ. Загинув підліток, зруйнований житловий будинок, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Унаслідок атаки на Слов’янськ загинув 17-річний хлопець, ще троє осіб поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі, чотири багатоповерхівки, виробниче приміщення і три автівки.
У Краматорську ворог вдарив по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про одного пораненого, під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають.
"Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день", – зазначив голова ОВА.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що з-під завалів частково зруйнованої чотириповерхівки деблокували чоловіка 1955 року народження, також врятували жінку й дівчинку 2010 року народження.
У Слов’янську ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м кв.
- 21 червня Росія атакувала Суми – пошкоджено приватні будинки на околицях. Імовірно, ворог застосував балістику. А перед цим окупанти дронами вдарили по підприємству та багатоповерхівці в місті.
- Також ворог масовано атакував Полтавську область, унаслідок чого є влучання в об’єкти енергетики.