Росіяни масовано атакували Полтавську область: є влучання в об’єкти енергетики

У результаті російського обстрілу одна людина дістала травми середньої тяжкості, уточнили в ОВА

Робота ППО (Ілюстративне фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 21 червня росіяни масовано атакували Полтавську область ракетами й дронами, є влучання. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, більшість засобів ураження було збито силами протиповітряної оборони.

Але у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина дістала травми середньої тяжкості.

Когут додав, що рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Уночі Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про швидкісні цілі на Кременчук, а також про групи БпЛА в напрямку міста.

У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Кременчук з використанням ракет і БпЛА. Пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, житлові будинки.

Тієї ночі окупанти запустили по Україні майже дві сотні дронів та ракет різних типів. Сили ППО знешкодили 167 цілей.