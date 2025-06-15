Росія вдарила по Кременчуку ракетами і БпЛА: близько 30 вибухів
У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Кременчук Полтавської області з використанням ракет і БпЛА. Пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, житлові будинки. Жертв і постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
У 00:11 Когут написав, що в області працює ППО. У цей час Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що курсом на Полтавську область летять ворожі БпЛА. О 01: 12 повідомлялося, що безпілотники перебувають над Кременчуком.
Кореспондент Фокуса, який перебував у Кременчуці, нарахував 24 вибухи.
О 02:10 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт російського МіГ-31 К, який є носієм надзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал". Після цього з’явилося попередження про швидкісні цілі на Кременчук.
О 02:22 Повітряні сили попередили про небезпеку балістики й також попередили про швидкісну ціль на Кременчук.
Відбій тривоги пролунав о 02:42.
За словами Когута, більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами протиповітряної оборони.
У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль і лінію електропередач.
Унаслідок прямих влучань і падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.
У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки й автівки.
Жертв і постраждалих немає.
- У ніч проти 12 червня Росія влаштувала чергову нічну атаку на Харків дронами-камікадзе: зафіксовано 11 влучань. Постраждали 15 людей, серед них діти.
- Унаслідок атаки на Ізмаїльський район Одеської області було зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.
- У ніч проти 13 червня Росія атакувала чотирма балістичними ракетами й 55 БпЛА, українська ППО знешкодила 43 дрони.
- У ніч проти 14 червня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя безпілотниками, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури.