Росія вдарила по Кременчуку ракетами і БпЛА: близько 30 вибухів

Під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури

Ілюстративне фото: Кременчуцька газета

У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Кременчук Полтавської області з використанням ракет і БпЛА. Пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, житлові будинки. Жертв і постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

У 00:11 Когут написав, що в області працює ППО. У цей час Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що курсом на Полтавську область летять ворожі БпЛА. О 01: 12 повідомлялося, що безпілотники перебувають над Кременчуком.

Кореспондент Фокуса, який перебував у Кременчуці, нарахував 24 вибухи.

О 02:10 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт російського МіГ-31 К, який є носієм надзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал". Після цього з’явилося попередження про швидкісні цілі на Кременчук.

О 02:22 Повітряні сили попередили про небезпеку балістики й також попередили про швидкісну ціль на Кременчук.

Відбій тривоги пролунав о 02:42.

За словами Когута, більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами протиповітряної оборони.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль і лінію електропередач.

Унаслідок прямих влучань і падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки й автівки.

Жертв і постраждалих немає.