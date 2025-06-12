В Ізмаїльському районі російські "шахеди" зруйнували склади з очеретом і обладнання – фото
У ніч проти 12 червня Росія атакувала дронами-камікадзе Ізмаїльський район Одеської області. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, які знищили більшість ворожих безпілотників, унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.
Вогонь охопив приміщення, техніку – знищено два комбайни та вантажівку.
Також пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.
Минулося без постраждалих.
- Також у ніч проти 12 червня Росія влаштувала чергову нічну атаку на Харків дронами-камікадзе: зафіксовано 11 влучань. Постраждали 15 людей, серед них діти.