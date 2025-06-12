В Ізмаїльському районі російські "шахеди" зруйнували склади з очеретом і обладнання – фото

Фото: ДСНС

У ніч проти 12 червня Росія атакувала дронами-камікадзе Ізмаїльський район Одеської області. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, які знищили більшість ворожих безпілотників, унаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки.

Вогонь охопив приміщення, техніку – знищено два комбайни та вантажівку.

Також пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

Минулося без постраждалих.