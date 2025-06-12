В Измаильском районе российские "шахеды" разрушили склады с камышом и оборудование – фото
В ночь на 12 июня Россия атаковала дронами-камикадзе Измаильский район Одесской области. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Кипер и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших большинство вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.
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Разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.
Огонь охватил помещение, технику – уничтожены два комбайна и грузовик.
Также повреждены несколько многоквартирных домов.
Обошлось без пострадавших.
- Также в ночь на 12 июня Россия устроила очередную ночную атаку на Харьков дронами-камикадзе: зафиксировано 11 попаданий. Пострадали 15 человек, в том числе дети.