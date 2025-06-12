В Измаильском районе российские "шахеды" разрушили склады с камышом и оборудование – фото

Россия в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области

Фото: ГСЧС

В ночь на 12 июня Россия атаковала дронами-камикадзе Измаильский район Одесской области. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Кипер и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших большинство вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.

Огонь охватил помещение, технику – уничтожены два комбайна и грузовик.

Также повреждены несколько многоквартирных домов.

Обошлось без пострадавших.