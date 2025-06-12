Харьков снова страдал от российских дронов-камикадзе: 11 попаданий в трех районах города

Известно о последствиях в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

Россия устроила очередную ночную атаку на Харьков дронами-камикадзе, зафиксировано 11 попаданий. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака продолжалась с 01:37 до 03:08. Зафиксировано по меньшей мере 12 пострадавших, в том числе четыре ребенка. Это двухлетний мальчик, а также девочки 12, 16 и 17 лет.

Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.

Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. Зафиксировано падение обломков прямо у детских площадок.

Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта, написал Терехов.

Синегубов уточнил, что в Шевченковском районе – попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела горела трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажки.

Из-за еще одного попадания в землю повреждено остекление трех многоквартирных домов.

Также в результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава.

В Слободском районе в результате обстрела загорелся магазин.

В Салтовском районе в результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажки.

Было попадание БпЛА в крышу технического этажа девятиэтажки, начался пожар.

Один неразорванный БпЛА обнаружен на крыше складского помещения.