Харьков снова страдал от российских дронов-камикадзе: 11 попаданий в трех районах города
Россия устроила очередную ночную атаку на Харьков дронами-камикадзе, зафиксировано 11 попаданий. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака продолжалась с 01:37 до 03:08. Зафиксировано по меньшей мере 12 пострадавших, в том числе четыре ребенка. Это двухлетний мальчик, а также девочки 12, 16 и 17 лет.
Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.
Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. Зафиксировано падение обломков прямо у детских площадок.
Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта, написал Терехов.
Синегубов уточнил, что в Шевченковском районе – попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела горела трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажки.
Из-за еще одного попадания в землю повреждено остекление трех многоквартирных домов.
Также в результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава.
В Слободском районе в результате обстрела загорелся магазин.
В Салтовском районе в результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские автомобили. Также поврежден фасад многоэтажки.
Было попадание БпЛА в крышу технического этажа девятиэтажки, начался пожар.
Один неразорванный БпЛА обнаружен на крыше складского помещения.
- Харьков регулярно страдает от российских ударов БпЛА, КАБов, ракет.
- В ночь на 7 июня Россия совершила на тот момент самую мощную атаку по Харькову, применив дроны, ракеты и управляемые авиабомбы, что привело к жертвам и десяткам пострадавших.
- В ночь на 11 июня Россия массированно ударила дронами по двум районам Харькова. В результате этого трое погибших и 65 пострадавших.