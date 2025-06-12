Харків знову потерпав від російських дронів-камікадзе: 11 влучань у трьох районах – фото, відео

Відомо про наслідки у Шевченківському, Слобідському і Салтівському районах

Фото: Нацполіція

Росія влаштувала чергову нічну атаку на Харків дронами-камікадзе, зафіксовано 11 влучань. Про це повідомили мер Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака тривала з 01:37 до 03:08. Зафіксовано щонайменше 12 постраждалих, серед них чотири дитини. Це дворічний хлопчик, а також дівчата 12, 16 і 17 років.

Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках.

Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. Зафіксовано падіння уламків прямо біля дитячих майданчиків.

Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту, написав Терехов.

Синєгубов уточнив, що у Шевченківському районі – влучання в землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхівки.

Через ще одне влучання в землю пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків.

Також унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин.

У Салтівському районі внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхівки.

Було влучання БпЛА в дах технічного поверху дев'ятиповерхівки, спалахнула пожежа.

Один нерозірваний БпЛА виявлено на даху складського приміщення.

ОНОВЛЕНО О 08:05. Нацполіція повідомила, що вже 15 постраждалих. З'явились фото і відео з місць влучань.