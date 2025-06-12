Харків знову потерпав від російських дронів-камікадзе: 11 влучань у трьох районах – фото, відео

Харків знову потерпав від російських дронів-камікадзе: 11 влучань у трьох районах – фото, відеооновлено
Росія влаштувала чергову нічну атаку на Харків дронами-камікадзе, зафіксовано 11 влучань. Про це повідомили мер Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака тривала з 01:37 до 03:08. Зафіксовано щонайменше 12 постраждалих, серед них чотири дитини. Це дворічний хлопчик, а також дівчата 12, 16 і 17 років.
Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках.
Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. Зафіксовано падіння уламків прямо біля дитячих майданчиків.
Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту, написав Терехов.
Синєгубов уточнив, що у Шевченківському районі – влучання в землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхівки.
Через ще одне влучання в землю пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків.
Також унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава.
У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин.
У Салтівському районі внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхівки.
Було влучання БпЛА в дах технічного поверху дев'ятиповерхівки, спалахнула пожежа.
Один нерозірваний БпЛА виявлено на даху складського приміщення.
ОНОВЛЕНО О 08:05. Нацполіція повідомила, що вже 15 постраждалих. З'явились фото і відео з місць влучань.
- Харків регулярно потерпає від російських ударів БпЛА, КАБів, ракет.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила на той момент найпотужнішу атаку по Харкову, застосувавши дрони, ракети та керовані авіабомби, що призвело до жертв і десятків постраждалих.
- У ніч проти 11 червня Росія масовано вгатила дронами по двох районах Харкова. В результаті цього є троє загиблих і 65 постраждалих.