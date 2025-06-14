Росія щонайменше п'ять разів ударила "шахедами" по Запоріжжю – фото наслідків

Росія щонайменше п'ять разів ударила "шахедами" по Запоріжжю – фото наслідківоновлено
У ніч проти 14 червня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя безпілотниками, унаслідок чого є пошкодження інфраструктури. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров опублікував фото наслідків.
За словами чиновника, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше п'ять ударів "шахедами". Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі.
На місці вже працюють комунальники.
Попередньо, минулося без постраждалих.
ОНОВЛЕНО: За уточненою інформацією Запоріжжя атакували 14 ворожих "шахедів". Двоє поліціянтів дістали поранення, повідомив Федоров. Зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках
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