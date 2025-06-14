Россия по меньшей мере пять раз ударила "шахедами" по Запорожью – фото последствий
Последствия атаки РФ на Запорожье (Фото: Иван Федоров/Telegram)

В ночь на 14 июня российские оккупационные войска атаковали Запорожье беспилотниками, в результате чего повреждение инфраструктуры. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров опубликовал фото последствий.

По словам чиновника, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере пять ударов "шахедами". Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары.

На месте уже работают коммунальщики.

Предварительно обошлось без пострадавших.

ОБНОВЛЕНО: По уточненной информации Запорожья атаковали 14 вражеских шахедов. Двое полицейских получили ранения, сообщил Федоров. Загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках

Фото: Іван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Іван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Іван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Іван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Іван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
Фото: Іван Федоров/Telegram
Фото: Иван Федоров/Telegram
  • В ночь на 12 июня Россия устроила очередную ночную атаку на Харьков дронами-камикадзе: зафиксировано 11 попаданий. Пострадали 15 человек, в том числе дети.
  • В результате атаки на Измаильский район Одесской области были разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.
  • В ночь на 13 июня Россия атаковала четырьмя баллистическими ракетами и 55 БпЛА, украинская ПВО обезвредила 43 дрона.
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