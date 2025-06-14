Россия по меньшей мере пять раз ударила "шахедами" по Запорожью – фото последствий

Россия по меньшей мере пять раз ударила "шахедами" по Запорожью – фото последствийобновлено
В ночь на 14 июня российские оккупационные войска атаковали Запорожье беспилотниками, в результате чего повреждение инфраструктуры. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров опубликовал фото последствий.
По словам чиновника, россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере пять ударов "шахедами". Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары.
На месте уже работают коммунальщики.
Предварительно обошлось без пострадавших.
ОБНОВЛЕНО: По уточненной информации Запорожья атаковали 14 вражеских шахедов. Двое полицейских получили ранения, сообщил Федоров. Загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках
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