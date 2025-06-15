Россия ударила по Кременчугу ракетами разных типов и БпЛА: около 30 взрывов
В ночь на 15 июня Россия атаковала Кременчуг Полтавской области десятками беспилотников и ракетами разных типов, в том числе двумя "Кинжалами". Это самая массовая атака с начала полномасштабного вторжения, передает Кременчуг today.
По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, по городу сначала ударили БпЛА.
Атака началась около 23:00. О работе ПВО сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Находящийся в Кременчуге корреспондент "Фокуса" насчитал 24 взрыва.
После 2 часов Россия атаковала Кременчуг ракетами, в частности, двумя сверхзвуковыми ракетами Х-47м2 "Кинжал".
Данных о последствиях атаки и пострадавших на утро нет.
Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото, на которых видны пожары по всему городу.
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