Россия ударила по Кременчугу ракетами разных типов и БпЛА: около 30 взрывов

На город произошла самая массовая атака с начала полномасштабного вторжения

Иллюстративное фото: Кременчугская газета

В ночь на 15 июня Россия атаковала Кременчуг Полтавской области десятками беспилотников и ракетами разных типов, в том числе двумя "Кинжалами". Это самая массовая атака с начала полномасштабного вторжения, передает Кременчуг today.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, по городу сначала ударили БпЛА.

Атака началась около 23:00. О работе ПВО сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Находящийся в Кременчуге корреспондент "Фокуса" насчитал 24 взрыва.

После 2 часов Россия атаковала Кременчуг ракетами, в частности, двумя сверхзвуковыми ракетами Х-47м2 "Кинжал".

Данных о последствиях атаки и пострадавших на утро нет.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото, на которых видны пожары по всему городу.