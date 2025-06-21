Россияне массированно атаковали Полтавскую область: есть попадания в объекты энергетики

В результате российского обстрела один человек получил травмы средней тяжести, уточнили в ОВА

Работа ПВО (Иллюстративное фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 21 июня россияне массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами, есть попадания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, большинство средств поражения было сбито силами противовоздушной обороны.

Но в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Один человек получил травмы средней тяжести.

Когут добавил, что спасатели работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Ночью Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о скоростных целях на Кременчуг, а также о группах БпЛА в направлении города.

В ночь на 15 июня Россия совершила массированную комбинированную атаку на Кременчуг с использованием ракет и БпЛА. Повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, жилые дома.

В ту ночь оккупанты запустили по Украине почти две сотни дронов и ракет разных типов. Силы ПВО обезвредили 167 целей.