Россияне массированно атаковали Полтавскую область: есть попадания в объекты энергетики
Работа ПВО (Иллюстративное фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 21 июня россияне массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами, есть попадания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, большинство средств поражения было сбито силами противовоздушной обороны.

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Но в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Один человек получил травмы средней тяжести.

Когут добавил, что спасатели работают над ликвидацией последствий российской атаки.

Ночью Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о скоростных целях на Кременчуг, а также о группах БпЛА в направлении города.

  • В ночь на 15 июня Россия совершила массированную комбинированную атаку на Кременчуг с использованием ракет и БпЛА. Повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, жилые дома.
  • В ту ночь оккупанты запустили по Украине почти две сотни дронов и ракет разных типов. Силы ПВО обезвредили 167 целей.
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