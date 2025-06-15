Россия атаковала Украину 194 ракетами и БПЛА, обезврежено 167

Запуск российской ракеты (Фото: ALEXEI DRUZHININ/EPA)

В ночь на 15 июня Россия атаковала Украину 194 средствами воздушного нападения, в частности беспилотниками различных типов, крылатыми, баллистическими и аэробалистическими ракетами. Обезврежены 167 ракет и беспилотников. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Атака началась с 20:00 14 июня. Россия запустила по Украине:

- 183 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям российских городов Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

- две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской области России;

- баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Курской области;

- четыре крылатых ракеты "Искандер-К" из Ростовской области;

- четыре крылатых ракета "Калибр" из акватории Черного моря.

Основным направлением удара стал Кременчуг Полтавской области.

По предварительным данным по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника:

- 111 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 – локационно утраченные/подавленные РЭБ;

- две аэробалистические Х-47М2 "Кинжал";

- три крылатых ракеты "Искандер-К";

- три крылатых ракеты "Калибр".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге, а также падение обломков в шести локациях.