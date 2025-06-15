Росія атакувала Україну 194 ракетами та БпЛА, знешкоджено 167
У ніч на 15 червня Росія атакувала Україну 194-ма засобами повітряного нападу, зокрема безпілотниками різних типів, крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами. Знешкоджено 167 ракет і безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Атака почалася із 20.00 14 червня. Росія запустила по Україні:
- 183 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської області Росії;
- балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Курської області;
- чотири крилаті ракети "Іскандер-К" із Ростовської області;
- чотири крилаті ракетаи "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Основним напрямком удару став Кременчук Полтавської області.
За попередніми даними станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника:
- 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- дві аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
- три крилаті ракети "Іскандер-К";
- три крилаті ракети "Калібр".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці, а також падіння уламків у шести локаціях.
- У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Кременчук Полтавської області з використанням ракет і БпЛА. Пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, житлові будинки. Жертв і постраждалих немає.