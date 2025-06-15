Росія атакувала Україну 194 ракетами та БпЛА, знешкоджено 167

Запуск російської ракети (Фото: ALEXEI DRUZHININ/EPA)

У ніч на 15 червня Росія атакувала Україну 194-ма засобами повітряного нападу, зокрема безпілотниками різних типів, крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами. Знешкоджено 167 ракет і безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Атака почалася із 20.00 14 червня. Росія запустила по Україні:

- 183 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської області Росії;

- балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Курської області;

- чотири крилаті ракети "Іскандер-К" із Ростовської області;

- чотири крилаті ракетаи "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Основним напрямком удару став Кременчук Полтавської області.

За попередніми даними станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника:

- 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- дві аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";

- три крилаті ракети "Іскандер-К";

- три крилаті ракети "Калібр".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці, а також падіння уламків у шести локаціях.