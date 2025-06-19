На Полтавщині тимчасово заборонили усі масові заходи – нова заява ОВА
На Полтавщині тимчасово заборонили проведення усіх масових заходів, підтвердили LIGA.net у пресслужбі обласної військової адміністрації.
18 червня відбулося засідання Ради безпеки та оборони області, на якому вирішили заборонити усі масові заходи на Полтавщині – текст рішення ОВА обіцяє оприлюднити пізніше.
Поки що не відомо, в які конкретно дати та яких районах Полтавщини діє ця заборона – це стане відомо вже після публікації указу, пояснили у пресслужбі.
Також там нагадали, що заборона на масові заходи діє ще з 2023 року, але водночас був перелік та алгоритм для подій, які можна проводити.
"Рішення Ради оборони скасовує навіть ці заходи на визначений період часу", – розповіли у відомстві.
Напередодні депутат полтавської Міської ради від "За майбутнє" Максим Малько повідомив про перенесення свого заходу, запланованого на 22 червня, на 28 число.
За його словами, Рада оборони області заборонила проведення масових заходів з 18 по 24 червня у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району.
- У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Кременчук Полтавської області з використанням ракет і БпЛА. Пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, житлові будинки. Обійшлося без жертв і постраждалих.
- Загалом тоді Росія атакувала Україну 194 засобами повітряного нападу, зокрема безпілотниками різних типів, крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами. Було знешкоджено 167 БпЛА і ракет.
- Ввечері того ж дня президент Зеленський повідомив, що Москва планує подальші атаки по українській енергетиці – є загроза для інфраструктури атомної генерації, про що Київ поінформував представників адміністрації президента США Трампа та МАГАТЕ.