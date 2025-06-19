На Полтавщині тимчасово заборонили усі масові заходи – нова заява ОВА

Тексту рішення поки що немає. Місцевий депутат заявляв, що це пов'язано з підвищеною загрозою ударів РФ

Полтава (Ілююстративне фото: Depositphotos)

На Полтавщині тимчасово заборонили проведення усіх масових заходів, підтвердили LIGA.net у пресслужбі обласної військової адміністрації.

18 червня відбулося засідання Ради безпеки та оборони області, на якому вирішили заборонити усі масові заходи на Полтавщині – текст рішення ОВА обіцяє оприлюднити пізніше.

Поки що не відомо, в які конкретно дати та яких районах Полтавщини діє ця заборона – це стане відомо вже після публікації указу, пояснили у пресслужбі.

Також там нагадали, що заборона на масові заходи діє ще з 2023 року, але водночас був перелік та алгоритм для подій, які можна проводити.

"Рішення Ради оборони скасовує навіть ці заходи на визначений період часу", – розповіли у відомстві.

Напередодні депутат полтавської Міської ради від "За майбутнє" Максим Малько повідомив про перенесення свого заходу, запланованого на 22 червня, на 28 число.

За його словами, Рада оборони області заборонила проведення масових заходів з 18 по 24 червня у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах міста Полтава та району.