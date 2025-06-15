Росія планує подальші атаки по українській енергетиці, Київ повідомив команді Трампа і МАГАТЕ

Дані про такі плани Москви є у розвідок партнерів, зауважив Зеленський

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Москва планує подальші атаки по українській енергетиці – є загроза для інфраструктури атомної генерації, про що Київ поінформував представників адміністрації президента США Дональда Трампа та Міжнародну агенцію з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями стосовно захисту української інфраструктури від ударів окупантів.

"Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", – наголосив президент.

За його словами, Росія планує й подальші атаки проти енергетики України, котрі "можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході".

Водночас Зеленський наголосив, що дані про такі плани Москви є у розвідок партнерів.

Також міністр енергетики Герман Галущенко передав МАГАТЕ та спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу інформацію конкретно щодо російської загрози інфраструктурі атомної генерації в Україні, а глава Міноборони Рустем Умєров поінформував про це свого американського колегу Піта Гегсета.

Окрім цього, президент заслухав доповідь про ліквідацію наслідків російського удару по Полтавщині, визначив завдання міністрам оборони та енергетики й головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

Посадовці обговорили наявний розвиток ракет та дронів РФ й, відповідно, визначили завдання для розвитку протиповітряної оборони України.

"Були також доповіді голови СБУ та начальника Генштабу. Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", – підсумував президент.

У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Кременчук Полтавської області з використанням ракет і БпЛА. Пошкоджено обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, житлові будинки. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Загалом Росія атакувала Україну 194 засобами повітряного нападу, зокрема безпілотниками різних типів, крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами. Знешкоджено 167 БпЛА і ракет.