Россия планирует и дальше бить по энергетике Украины, Киев сообщил команде Трампа и МАГАТЭ

Данные о таких планах Москвы есть у разведок партнеров, заметил Зеленский

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Москва планирует дальнейшие атаки по украинской энергетике – есть угроза инфраструктуре атомной генерации, о чем Киев проинформировал представителей администрации президента США Дональда Трампа и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и членами правительства по защите украинской инфраструктуры от ударов оккупантов.

"Несмотря на все путинские обещания Соединенным Штатам и другим в мире, стремящимся к миру, Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно", – подчеркнул президент.

По его словам, Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики Украины, которые "могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке".

В то же время Зеленский подчеркнул, что данные о таких планах Москвы есть у разведок партнеров.

Также министр энергетики Герман Галущенко передал МАГАТЭ и спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу информацию конкретно о российской угрозе инфраструктуре атомной генерации в Украине, а глава Минобороны Рустем Умеров проинформировал об этом своего американского коллегу Пита Хегсета.

Кроме того, президент заслушал доклад о ликвидации последствий российского удара по Полтавщине, определил задачу министрам обороны и энергетики и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Чиновники обсудили развитие ракет и дронов РФ и, соответственно, определили задачи для развития противовоздушной обороны Украины.

"Были также доклады главы СБУ и начальника Генштаба. Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны оказать ощутимое влияние на ситуацию", – подытожил президент.

В ночь на 15 июня Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Кременчуг Полтавской области с использованием ракет и БпЛА. Повреждены объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, жилые дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

В целом Россия атаковала Украину 194 средствами воздушного нападения, в том числе беспилотниками разных типов, крылатыми, баллистическими и аэробалистическими ракетами. Обезврежено 167 БпЛА и ракет.