Три АЭС в Украине после атаки России сократили выработку электричества – МАГАТЭ

Рафаэль Гросси (Фото:x.com/iaeaorg)

После утренней атаки России по энергосистеме три действующие атомные электростанции (АЭС) сократили выработку электроэнергии. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных станциях. По словам директора МАГАТЭ, эти АЭС второй раз меньше чем за месяц снизили уровни мощности. Это необходимая мера предосторожности во время российских атак.

Кроме того, Ровенская АЭС отключила от сети один из реакторов. Хмельницкая атомная станция, в свою очередь, потеряла связь с двумя линиями электропередач.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что подвергает ядерную безопасность большому риску. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах с крупными объектами ядерной энергетики и другими объектами, от которых они зависят", – сказал Гросси.

Украина проинформировала МАГАТЭ, что удары "затронули" электрические подстанции. Отмечается, что они уже были повреждены во время прошлых атак, в частности, в августе 2024 года.

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ посетили семь подстанций в сентябре и октябре, обнаружив "значительные повреждения". Они пришли к выводу, что способность обеспечивать надежное внешнее электроснабжение украинских АЭС "значительно снизилась".