Зеленский об атаке на энергетику Украины: Восстановительные работы продолжаются

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последствия атаки на Украину 28 ноября. По его словам, Россия, в частности, применила ракеты "Калибр" с кассетной боевой частью, которые особенно опасны для людей. Восстановление продолжается.

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Президент отметил, что из-за применения таких боеприпасов значительно усложнена работа спасателей и ремонтных бригад. По состоянию на 21:00 восстановительные работы на энергообъектах еще продолжаются.

Зеленский также заслушал доклад министра энергетики Германа Галущенко о темпах восстановления, однако подробностей раскрывать не стал.

"Цель - энергетика, обычные гражданские объекты. Много было сбитий, неплохая работа нашей РЭБ, но, к сожалению, были и попадания", – сказал украинский лидер.

Он поблагодарил Нидерланды за выделение дополнительных трех пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также поприветствовал решение парламента Норвегии об увеличении поддержки для Украины на следующий год с $1,4 млрд до $3,16 млрд.

28 ноября россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества Сумской области. Последствия уточняются.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.

В тот же день стало известно о падении обломков в двух районах Киева и попаданиях в Луцке.

Силы ПВО уничтожили 76 ракет и 35 дронов. Всего Россия атаковала 188 воздушных целей. Военные назвали новую тактику обстрелов врага.