Зеленський про атаку на енергетику України: Відновлювальні роботи ще тривають
Президент Володимир Зеленський прокоментував наслідки російської атаки на Україну 28 листопада. За його словами, Росія, зокрема, застосувала ракети "Калібр" з касетною бойовою частиною, які є особливо небезпечними для людей. Відновлення ще триває.
Президент зазначив, що через застосування таких боєприпасів значно ускладнена робота рятувальників і ремонтних бригад. Станом на 21:00 відновлювальні роботи на енергооб'єктах ще тривають.
Зеленський також заслухав доповідь міністра енергетики Германа Галущенко щодо темпів відновлення, однак подробиць розкривати не став.
"Ціль – енергетика, звичайні цивільні об’єкти. Багато було збиттів, непогана робота нашої РЕБ, але, на жаль, були й влучання", – сказав український лідер.
Він подякував Нідерландам щодо виділення додаткових трьох пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також привітав рішення парламенту Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік з $1,4 млрд до $3,16 млрд.
- 28 листопада росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.
- Того ж дня стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучаннях у Луцьку.
- Сили ППО знищили 76 ракет і 35 дронів. Всього Росія атакувала 188 повітряними цілями. Військові назвали нову тактику обстрілів ворога.