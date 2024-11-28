Зеленський про атаку на енергетику України: Відновлювальні роботи ще тривають

Зеленський зазначив, що Росія била на цивільних об'єктах

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прокоментував наслідки російської атаки на Україну 28 листопада. За його словами, Росія, зокрема, застосувала ракети "Калібр" з касетною бойовою частиною, які є особливо небезпечними для людей. Відновлення ще триває.

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Президент зазначив, що через застосування таких боєприпасів значно ускладнена робота рятувальників і ремонтних бригад. Станом на 21:00 відновлювальні роботи на енергооб'єктах ще тривають.

Зеленський також заслухав доповідь міністра енергетики Германа Галущенко щодо темпів відновлення, однак подробиць розкривати не став.

"Ціль – енергетика, звичайні цивільні об’єкти. Багато було збиттів, непогана робота нашої РЕБ, але, на жаль, були й влучання", – сказав український лідер.

Він подякував Нідерландам щодо виділення додаткових трьох пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також привітав рішення парламенту Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік з $1,4 млрд до $3,16 млрд.