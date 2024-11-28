Масована атака 28 листопада. У Повітряних силах розповіли про тактику та цілі росіян

Полювання на "шахеди" (Фото: Сухопутні війська)

Під час повітряних атак росіяни застосовують велику кількість ракет та безпілотників, на окремих напрямках часто їхня кількість перевищує кількість засобів прикриття. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними військових, у ніч проти 28 листопада Росія атакувала критичну інфраструктуру – електричні підстанції в різних областях України.

Внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено.

Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

"Останнім часом під час повітряних атак противник застосовує велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними військових, росіяни використовують сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалюють. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовують засоби радіоелектронної боротьби індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах.

Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні ЗСУ. Значно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, яких в Україні недостатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури. Саме тому під час масованих ворожих атак використовується максимум сил та засобів, включно з авіацією, РЕБ, зенітними ракетними військами та мобільними вогневими групами.

Також ПС зазначили, що напередодні атак окупанти враховують метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу МВГ та винищувальної авіації. Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах у момент атаки, не дали змоги ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ.