Три АЕС в Україні після атаки Росії скоротили вироблення електрики – МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ зазначив, що атаки на АСЕ наражають ядерну безпеку на "великий ризик"

Рафаель Гроссі (Фото: x.com/iaeaorg)

Після ранкової атаки Росії по енергосистемі три працюючі атомні електростанції (АЕС) скоротили вироблення електроенергії. Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську атомні станції. За словами директора МАГАТЕ, ці АЕС вдруге менше ніж за місяць знизили рівні потужності. Це необхідний запобіжний захід під час російських атак.

Крім того, Рівненська АЕС відключила від мережі один із реакторів. Хмельницька атомна станція, своєю чергою, втратила зв'язок із двома лініями електропередач.

"Енергетична інфраструктура України надзвичайно тендітна і вразлива, що наражає ядерну безпеку на великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах з великими об'єктами ядерної енергетики та іншими об'єктами, від яких вони залежать", – сказав Гроссі.

Україна поінформувала МАГАТЕ, що удари "зачепили" електричні підстанції. Зазначається, що вони вже були пошкоджені під час минулих атак, зокрема у серпні 2024 року.

За словами Гроссі, експерти МАГАТЕ відвідали сім підстанцій у вересні та жовтні, виявивши "значні пошкодження". Вони дійшли висновку, що здатність забезпечувати надійне зовнішнє електропостачання українських АЕС значно знизилася.