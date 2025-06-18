Рятувальники завершили пошукові роботи на місці російського ракетного удару у Солом’янському районі Києва. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У середу, 18 червня, о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій.

Клименко зазначив, що лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 дістали поранень.

Глава МВС розповів, що рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар.

До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників та 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, залучали безпілотники й пошукових собак.

З-під завалів врятували двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. На місці працювали групи психологів – понад 220 людей отримали невідкладну психологічну допомогу.

Триває приймання заяв від потерпілих – вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна.