Близько 60 іноземних дипломатів відвідали місце ракетного удару в Солом’янському районі – фото

Місце ракетного удару (Фото: МЗС)

У вівторок, 17 червня, Міністерство закордонних справ організувало візит іноземних дипломатів до місця удару Росії по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Про це повідомила пресслужба МЗС.

Дипломатів супроводжував перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Це надало їм змогу безпосередньо ознайомитися з наслідками російської атаки.

До зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема посли й тимчасові повірені. МЗС подякувало іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною й українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів.

Разом з іноземними дипломатами місце російського удару відвідали віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, заступник глави Офісу президента Віктор Микита, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, а також очільник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

У МЗС додали, що місце атаки відвідали керівники дипломатичних місій понад 50 держав світу, а також представники міжнародних організацій.

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС