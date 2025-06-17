Близько 60 іноземних дипломатів відвідали місце ракетного удару в Солом’янському районі – фото
У вівторок, 17 червня, Міністерство закордонних справ організувало візит іноземних дипломатів до місця удару Росії по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Про це повідомила пресслужба МЗС.
Дипломатів супроводжував перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Це надало їм змогу безпосередньо ознайомитися з наслідками російської атаки.
До зруйнованого будинку прибули представники понад 60 дипломатичних місій, акредитованих в Україні, зокрема посли й тимчасові повірені. МЗС подякувало іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною й українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів.
Разом з іноземними дипломатами місце російського удару відвідали віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, заступник глави Офісу президента Віктор Микита, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, а також очільник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.
У МЗС додали, що місце атаки відвідали керівники дипломатичних місій понад 50 держав світу, а також представники міжнародних організацій.
- У ніч проти 17 червня Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети.
- Конкретно на столицю окупанти спрямували 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.
- У Києві жертвами атаки стали 10 людей. Ще двоє – загинули в Одесі.