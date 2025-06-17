Путін наказав здійснити атаку під час саміту G7, аби виставити лідерів групи слабкими – МЗС

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Російський диктатор Володимир Путін свідомо наказав здійснити масовану атаку на Україну під час саміту G7, аби виставити лідерів країн групи слабкими. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Відомство вимагає від світової спільноти рішуче засудити черговий обстріл українських міст, здійснений Росією в ніч проти 17 червня, а також здійснити конкретні кроки для посилення тиску на Росію та зміцнення України.

У МЗС нагадали, що вночі окупанти спрямували 440 дронів і 32 ракети. Атака стала однією з наймасштабніших за час повномасштабного вторгнення. Відомо про загиблих і понад сотню поранених. Рятувально-пошукові роботи ще тривають, тому кількість постраждалих може зрости.

"Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту G7, аби виставити лідерів країн Групи Семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США", – зазначили в заяві.

У відомстві наголосили, що Україна довела відданість мирним зусиллям: прийняла пропозицію США припинити вогонь на 30 днів, надіслала високопоставлену делегацію для зустрічі з російською делегацією низького рівня, запропонувала реалістичні кроки до миру та висловила готовність до зустрічі лідерів для завершення війни.

Росія ж не здійснила жодного конструктивного кроку до миру. РФ продовжує відкидати пропозицію США щодо припинення вогню, виставляє неприйнятні ультиматуми й ігнорує українські пропозиції та уникає зустрічі лідерів, яка могла б прокласти реальний шлях до миру. Натомість Москва лише посилює терор, обстріли, вбивства цивільних людей, удари по енергетичній системі й руйнування цивільної інфраструктури України.

Усе це свідчить про безальтернативність посилення тиску на агресора. Посилення санкцій, зміцнення оборонних спроможностей України сприятимуть, а не перешкоджатимуть просуванню до миру.

Україна закликала партнерів завдати удару по російській воєнній машині та знизити стелю ціни на російську нафту до $30 за барель. Це значно обмежить доходи Кремля від експорту нафти та змусить Росію переглянути агресивну політику.

Також МЗС закликало прискорити постачання Україні систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, NASAMS, IRIS-T, додаткових боєприпасів до них, щоб захистити українське небо, а також конфіскувати російські активи для фінансування українського оборонно-промислового комплексу й відбудови.

У відомстві додали, що на тлі терору проти України особливо цинічними є спроби Путіна зображати себе "посередником" у врегулюванні на Близькому Сході. Злочинні режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом задля дестабілізації ситуації в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Україна вдячна партнерам за підтримку в протидії агресії та наближенні миру. У МЗС очікують від саміту G7, самітів Європейського Союзу і НАТО рішучих кроків, що зміцнять Україну й наблизять перемогу справедливості над злом, відновлення поваги до міжнародного права загалом та Статуту Організації Об'єднаних Націй зокрема.