Путин приказал ударить во время саммита G7, чтобы выставить лидеров группы слабыми – МИД

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Российский диктатор Владимир Путин осознанно приказал осуществить массированную атаку на Украину во время саммита G7, чтобы выставить лидеров стран группы слабыми. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Ведомство требует от мирового сообщества решительно осудить очередной обстрел украинских городов, совершенный Россией в ночь на 17 июня, а также предпринять конкретные шаги по усилению давления на Россию и укреплению Украины.

В МИД напомнили, что ночью оккупанты направили 440 дронов и 32 ракеты. Атака стала одной из самых масштабных за время полномасштабного вторжения. Известно о погибших и более сотни раненых. Спасательно-поисковые работы еще продолжаются, поэтому количество пострадавших может возрасти.

"Убеждены, что Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита G7, чтобы выставить лидеров стран Группы Семи слабыми. Он сознательно демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям, прежде всего к усилиям США", – отметили в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Украина доказала приверженность мирным усилиям: приняла предложение США прекратить огонь на 30 дней, послала высокопоставленную делегацию для встречи с российской делегацией низкого уровня, предложила реалистичные шаги к миру и выразила готовность к встрече лидеров для завершения войны.

Россия же не предприняла ни одного конструктивного шага к миру. РФ продолжает отвергать предложение США о прекращении огня, выставляет неприемлемые ультиматумы, игнорирует украинские предложения и избегает встреч лидеров, которые могли бы проложить реальный путь к миру. Москва же только усиливает террор, обстрелы, убийства гражданских лиц, удары по энергетической системе и разрушение гражданской инфраструктуры Украины.

Все это свидетельствует о безальтернативности усиления давления на агрессора. Ужесточение санкций, укрепление оборонных возможностей Украины будут способствовать, а не препятствовать продвижению к миру.

Украина призвала партнеров нанести удар по российской военной машине и снизить потолок цены на российскую нефть до $30 за баррель. Это значительно ограничит доходы Кремля от экспорта нефти и заставит Россию пересмотреть агрессивную политику.

Также МИД призвал ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot, NASAMS, IRIS-T, дополнительных боеприпасов к ним, чтобы защитить украинское небо, а также конфисковать российские активы для финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса и восстановления.

В ведомстве добавили, что на фоне террора против Украины особенно циничны попытки Путина изображать себя "посредником" в урегулировании на Ближнем Востоке. Преступные режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают вместе по дестабилизации ситуации в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Украина благодарна партнерам за поддержку в противодействии агрессии и приближению мира. В МИД ожидают от саммита G7, саммитов Европейского Союза и НАТО решительных шагов, которые укрепят Украину и приблизят победу справедливости над злом, восстановление уважения к международному праву в целом и Уставу Организации Объединенных Наций в частности.